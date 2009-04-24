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На свободу в этом году могут выйти около 5 000 человек

24 апреля 2009 13:56
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Совет Республики поддержал проект закона «Об амнистии в связи с 65-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» [+ комментарий Бориса Батуры].

Это заключённые исправительных колоний открытого и закрытого типов. Под амнистию--2009 попадут несовершеннолетние, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды, больные туберкулезом, ВИЧ-инфицированные и ветераны боевых действий. От отбывания наказания также освободят матерей и одиноких отцов, имеющих несовершеннолетних детей. Те осужденные, кому до окончания срока осталось менее года, тоже покинут казённые дома. Всего планируемая амнистия в той или иной степени затронет почти тридцать тысяч заключенных  и сэкономит государству около пяти миллиардов рублей.

председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Борис БАТУРА

- Я считаю, что это важное  событие в нашем государстве. Это, если хотите, либерализация экономики в том числе. Потому что люди, содержащиеся за решеткой, они мало пользы приносят государству, а здесь они должны будут вливаться в работу общества и в работу по решению тех задач, которые стоят перед обществом. Я считаю, что это актуальный и своевременный закон, - сообщил председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Борис БАТУРА.

# Экономика

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