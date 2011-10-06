На субботних ярмарках в Минске цены ниже рыночных

Очередная осенняя ярмарка-продажа в белорусской столице развернется уже в ближайшую субботу. Хоть продавцы со всех регионов страны приятно удивляют минских покупателей на протяжении всех осенних выходных, в этот раз обещают просто поразить гродненцы.

Разнообразие ассортимента при самых низких ценах от производителей представят перерабатывающие организации, предприятия, а также фермерские хозяйства Гродненской области. Дешево и без посредников. Основная точка – Дворец спорта, но площадки для торговли уже знают и во всех районах столицы.

В эти выходные в торговых павильонах будет представлен самый широкий ассортимент как промышленных товаров, так и сельскохозяйственной продукции. Производители обещают – цены значительно ниже, чем в магазинах и на рынках города.

Кстати, аналогичные ярмарки-продажи, начиная с этих выходных, обещают и в областных центрах.