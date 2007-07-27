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На строительство Парка высоких технологий в Беларуси претендуют четыре инвестора

27 июля 2007 10:39
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Это крупные компании из Японии, США, Турции и Южноафриканской Республики.

У предложенных инвестиционных проектов есть как свои плюсы, так и минусы, ведь учитываются схемы финансирования, участие доли государства и резидентов самого Парка высоких технологий.

Кстати сегодня на градостроительном совете утвердили облик белорусской "силиконовой долины". В международном конкурсе на проект Парка высоких технологий претендовали более 20 стран. Предлагали строительство небоскребов и ряда бизнес-центров. Однако утвердили самый реальный и стандартный вариант, который соответствует всем функциональным особенностям "электронной деревни".

# Экономика

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