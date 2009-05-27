На столичном заводе «МАЗ-Купава» разработали новое поколение автодомов

Завод «МАЗ-Купава» разработал опытный образец автодома на шасси Fiat Ducato, автодом рассчитан на комфортное проживание шести человек.

По словам заместителя директора завода «МАЗ-Купава» по маркетингу и производству Олега Ракача, шасси Fiat Ducato выбрано не случайно. Эта марка широко представлена в среднем сегменте российского рынка, а наличие сборочного производства Fiat в России гарантирует отсутствие проблем с обслуживанием автодома.

По сравнению с предыдущим, внутренние размеры нового кузова автодома значительно увеличены: в длину на 2,15 м (до 5,9 м), в ширину на 10 см (до 2,2 м), в высоту на 20 см (до 2,1 м). При этом полная масса автодома осталась прежней (3.500 кг). Кузов сделан из сэндвич-панелей, обшитых высококачественным пластиком, что позволило отказаться от использования замков для сопряжения алюминиевых панелей обшивки. Важным отличием нового кузова от предыдущего стал огромный багажный отсек в задней части автодома, где теперь можно разместить объемные сумки, вещи для кемпинга, детскую коляску или несколько велосипедов.

Техническое оснащение автодома соответствует западным аналогам. Для комфортного проживания имеется кухонный блок с мойкой, газовой плитой и вытяжкой, холодильник, отопитель с подогревом воды, бак на 100 литров для чистой воды, санузел, душевая кабина и вся необходимая мебель, сообщает агентство «Минск-Новости».