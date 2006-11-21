На совещании у Президента обсудили основополагающие документы жизни страны

Александр Лукашенко рассмотрел окончательный вариант проектов прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на 2007 год.

Это второе обсуждение основополагающих документов жизни страны на предстоящий год. Глава государства согласился с финальными уточнениями показателей, предложенных Правительством и Администрацией Президента. Так на следующий финансовый год вводятся три новых показателя: "темп роста производительности труда", "численность занятых в экономике" и "сальдо внешней торговли товарами и услугами". Особое внимание в ходе обсуждения трех проектов прогнозных документов было уделено инвестиционной активности и росту экспорта.

Рост инвестиций в будущем году заложен на уровне 12-13%, сообщил Премьер-министр Сергей Сидорский. Он также доложил Президенту, что увеличение Бюджета планируется на уровне 13%. Доходная часть бюджета будет пополняться за счет активной модернизации и переоснащения производств, а также за счет роста экспорта. В бюджете-2007, кроме того, заложена и сумма в размере около 3,5 триллионов рублей белорусских рублей. Эти средства планируется направить на реализацию Программы возрождения села.