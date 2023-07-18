На совещании у Лукашенко обсудили вопросы создания портовых мощностей

Нужно окончательно определиться с тем, что необходимо сделать для создания портовых мощностей по перевалке белорусских грузов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 18 июля, на совещании во Дворце Независимости, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Речь, в частности, шла об альтернативных вариантах сотрудничества в северо-западном регионе Российской Федерации. По словам главы государства, необходимо определиться: строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий, и немедленно начать работу.

Лукашенко обратил внимание, что в январе 2023 года уже поднимался на рассмотрение вопрос о портовых мощностях для перевалки белорусских грузов. Речь шла преимущественно о калийных удобрениях. На сегодняшнем совещании эта тема также будет затронута, плюс – поставки нефтепродуктов, сказал Президент.

Белорусский лидер отметил, что обстановка и внешнеполитическая конъюнктура развивается крайне динамично. Белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в условиях санкций. Президент подчеркнул, что в Беларуси нужно очень быстро реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Основной момент – быстрота принятия решений, сказал Лукашенко.