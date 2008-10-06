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На Смолевичском гормолзаводе основным покупателем продукции всегда была Россия

06 октября 2008 17:17
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Однако партнеры переиграли правила бизнес и установили для белорусов другие цены. Баланс между спросом и предложением найти не удается.

Белорусам теперь приходится  искать новые рынки сбыта.
Новая география белорусских молочных поставок – Саудовская Аравия, Китай, Индия. С транспортировкой проблем не будет -  наши производители гарантируют не только качество своей продукции, но и доставку. Однако проблемы с поставками белорусского сахара и сухого молока в Россию уже отдают душком. Пока россияне торгуются – наше производство терпит убытки.

С одной стороны торговые преференции как защита внутреннего российского рынка. С другой – белорусская продукция не только выдерживает, но и выигрывает жесткую конкуренцию на молочном рынке страны-соседки. Что покупать, как и где – все равно выбирает потребитель. И ориентироваться всем производителям придется только на его выбор. 

 

# Экономика

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