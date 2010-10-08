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На следующей неделе в Москве рассмотрят бюджет 2011 года Союза Беларуси и России

08 октября 2010 17:53
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На заседании Союзного Совмина планируется обсудить около 30 вопросов. Большинство из них касаются торгово-экономических взаимоотношений двух стран.

Повестку заседания восьмого октября в белорусском Правительстве представил Госсекретарь Союза Павел Бородин. Он рассказал, что в следующем году Беларусь и Россию объединят ещё пять новых производственных программ, в том числе, в сельхозмашиностроении, по космическим вопросам, биотехнологиям, а также в аграрном секторе.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства:
32 вопроса, которые будут рассмотрены 15 октября в городе Москва. Я специально вам взял, чтобы показать, что по  каждому вопросу работают три-четыре министерства. Все отработано. Это не просто Совмин, а Совмин деловой, чтобы детальнейшим образом проработать вопросы.

Сергей Сидорский, Премьер-министр Республики Беларусь:
Важный документ, который мы должны рассмотреть, безусловно, это Бюджет 11 года. Идет активнейшая работа как с белорусской, так и с российской стороны. Приятно, что это растущий Бюджет.

# Экономика

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