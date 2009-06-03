На селе построят больше 5000 единиц жилья

План по льготным квадратным метрам для села на этот год уже реализован на треть. Такие кредиты на жильё предоставляются не гражданину, а сельхозорганизациям. Выдаются они в размере до 95% от стоимости строительства, сроком на 40 лет под три процента годовых, с погашением задолженности через три года после начала кредитования.
- Если еще несколько лет назад на селе строились достаточно невыразительные 2-3-комнатные жилые строения, то на сегодняшний день Минстройархитектуры утверждено 76 типовых проектов усадебных жилых домов с улучшенными архитектурно-планировочными решениями… Кроме того, министерством утверждено 7 проектов хозяйственных построек. И сегодня выбор конкретного дома зависит только от желаний и финансовых возможностей строящих жилье людей и организаций, - говорит Марианна Евтушенкова, главный специалист управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
Кстати, получить льготные кредиты на жильё для своих сотрудников теперь появилась у многих сельхозпредприятий. Такую возможность предоставляет новый указ Президента.