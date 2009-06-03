На селе построят больше 5000 единиц жилья

Более одного триллиона рублей будет затрачено на льготное кредитование строительства жилья на селе. Этих средств должно хватить более чем на пять тысяч жилых помещений, которые сельхозорганизации смогут предоставить своим работникам.

План по льготным квадратным метрам для села на этот год уже реализован на треть. Такие кредиты на жильё предоставляются не гражданину, а сельхозорганизациям. Выдаются они в размере до 95% от стоимости строительства, сроком на 40 лет под три процента годовых, с погашением задолженности через три года после начала кредитования.

- Если еще несколько лет назад на селе строились достаточно невыразительные 2-3-комнатные жилые строения, то на сегодняшний день Минстройархитектуры утверждено 76 типовых проектов усадебных жилых домов с улучшенными архитектурно-планировочными решениями… Кроме того, министерством утверждено 7 проектов хозяйственных построек. И сегодня выбор конкретного дома зависит только от желаний и финансовых возможностей строящих жилье людей и организаций, - говорит Марианна Евтушенкова, главный специалист управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь

Кстати, получить льготные кредиты на жильё для своих сотрудников теперь появилась у многих сельхозпредприятий. Такую возможность предоставляет новый указ Президента.