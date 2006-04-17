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На селе откроются новые магазины

17 апреля 2006 14:43
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В нынешнем году в рамках государственной программы возрождения и развития села будет восстановлена работа 130 ранее закрытых магазинов в сельской местности. Примерно такое же количество торговых точек планируется восстанавливать каждый год. Причем это будут качественно новые торговые объекты, обеспеченные современным оборудованием. В этих торговых точках планируется увеличить объем товарооборота, изменить режим работы. Для улучшения обслуживания населения, проживающего в малых населенных пунктах, где нет стационарной торговой сети, приобретено 462 автомагазина. Что касается магазинов в крупных населенных пунктах, то с учетом предложений населения в летний период в них будут продлены часы работы.
# Экономика

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