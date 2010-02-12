На сайте Госкомимущества появились комментарии по поводу аренды торговых точек

Сделать арендные отношения прозрачными и создать дополнительные условия для развития малого бизнеса - это основное, ради чего с нового года и заработал Указ Президента. Прошло чуть более месяца и на практике появилось немало вопросов. Сегодня представители крупнейших бизнес-сообществ задавали их на Совете по развитию предпринимательства.

Эффект прогнозировался быстрый, ведь аренда, как минимум, должна была снизиться. Разработаны и разные коэффициенты оплаты: в зависимости от помещения и льгот арендатора - от «ноль пяти» до «трёх». В жизни – желание одних заработать на других привело к неверной трактовке Указа.

Владимир Зиновский, председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь

Сами же предприниматели, имеющие свободные площади, неправильно понимая Указ, стремятся побольше получить прибыли от сдаваемых площадей. Этим самым попросту губится малый бизнес.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей: Госслужащие просто страхуются, чтобы их не обвинили в каких-то коррупционных отношениях и применяют коэффициент «три», что приводит не к повышению арендной платы, а не снижению.

По мнению предпринимателей, к Указу, который, без сомнения, малому бизнесу должен быть только полезен, необходимы конкретные рекомендации. Этим, кстати, сейчас занято Госкомимущество. На их сайте уже размещена информация по аренде для торговых точек.

Георгий Бадей, председатель правления Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского:

В целом указ хороший, но надо немного доработать по отдельным положениям.

Немало опасений вызывает и зависимость арендной платы от базовой величины. Кстати, избавиться от привязки к евро настаивали сами предприниматели. Но, как известно, меняться может и базовая величина. Иногда это бывало и трижды за год. Как урегулировать это вопрос – придумать ставку только для аренды или пойти другим путём – в Совете по развитию предпринимательства пока обсуждают. Все рациональные предложения решено направить в Совет министров.

Алеся Высцокая, Ольга Юруть и Александр Горощенко. Телекомпания СТВ.