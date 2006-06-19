На рынке труда требуются специалисты рабочих профессий

Уровень безработицы в Минске сократился ещё на 0,1% и составил 0,7% . Сегодня число безработных в столице гораздо ниже, чем в остальных регионах страны. Как сообщили в городском центре занятости населения, с начала года здесь было зарегистрировано почти 22 тысячи человек. Число вакансий на сегодняшний день - около 17 тысяч. Причем, в основном требуются специалисты рабочих профессий. Востребованной у минских безработных оказалась и работа в пригороде столицы.

175 семей безработных за пять месяцев этого года переселилось на новое место жительства и устроились на работу при содействии государственной службы занятости. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, среди регионов республики традиционно лидирует по количеству переселившихся семей Витебская область. Здесь в течение пяти месяцев сменили прописку 67 семей.

Республиканском банк данных о наличии вакансий и свободного жилья в хозяйствах страны ежемесячно обновляется. На 1 июня насчитывалась 2 тыс. 351 вакансия. Заявки поступили от 380 агропромышленных организаций, готовых принять на работу переселенцев и выделить им жилье. Больше всего заинтересована в этом Минская область. Здесь 121 наниматель подал заявки в службу занятости, имеется 880 вакансий. На втором месте - Витебская область, где 93 нанимателя готовы предоставить 483 рабочих места. Самые же востребованные специалисты - главный агроном, главный зоотехник, главный ветврач, а также операторы машинного доения и механизаторы. Условия оплаты труда - самые различные. Есть и свои рекордсмены в рейтинге зарплат - самая высокая предлагаемая оплата труда - 900 тысяч рублей.