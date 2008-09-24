На рынке отмечается значительный интерес к наружной рекламе

По прогнозам специалистов к концу года рост этого сегмента рекламного рынка может составить 20%.

Если темпы не замедлятся, то к 10 году этот показатель вырастет еще на 5%. Похоже, определены и четкие правила игры на поле наружной рекламы – в Минске разработана концепция развития наружной рекламы на ближайшие 7 лет.

Наружная реклама приносит в бюджет страны пока относительно небольшие деньги. По результатам прошлого года – это около 10 миллиардов рублей. При этом львиная доля поступлений приходится на Минск. Однако прибыль могла бы быть значительно больше считают специалисты.

По самым скромным подсчетам столичный бюджет недополучает 1 миллиард рублей. Причины самые банальные - отсутствие должной координации по развитию наружной рекламы. Чтобы ее преодолеть была разработана концепция развития на ближайшие семь лет.

Концепцией определяются в какой части города и что именно будет стоять. И даже какого размера. Определены самые перспективные и ценные места для размещения рекламы. На отдельных местах она будет устанавливаться только на конкурсной основе. Немаловажно, что в разработке концепции участвовали непосредственно рекламные операторы. То есть документ был разработан с четом пожеланий и советов всех заинтересованных организаций.

Для 21 столичного рекламного оператора документ дает «зеленый свет» для нормального развития. Поскольку он устанавливает четкие правила игры для инвесторов, которые захотят работать в сфере наружной рекламы. Сейчас документ проходит экспертизу в Минюсте. После этого будут разработаны конкретные решения по его реализации.