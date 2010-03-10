На Республиканской ассамблее деловых кругов предприниматели и чиновники обсудили «Национальную платформу бизнеса Беларуси» на 2010 год

Это проект, в котором собраны все частные предложения по улучшению делового климата в стране, в в том числе пожелания бизнесменов по изменению отечественного законодательства.

В Минске открылась ассамблея деловых кругов. Можно назвать такую встречу как угодно – бизнес-форумом или деловым советом. Но по сути это возможность чиновникам и предпринимателям обменяться не уколами и претензиями, а поговорить о проблемах в экономике. Ведь их можно и нужно решать сообща.

Здесь предприниматели и чиновники обсуждают «Национальную платформу бизнеса Беларуси» на 2010 год. Это проект, в котором собраны все частные предложения по улучшению делового климата. Более половины инициатив предпринимателей уже учтены в программе по либерализации экономики.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Начиная от плоской шкалы налогов, упрощения регистрации, сокращения ряда налогов, участие в реализации государственных программ — многое из платформы прошлого года взято на вооружение Правительством.

В Беларуси завершается разработка проекта плана по либерализации экономики в 2010 году. Малому бизнесу в нем — большое внимание. Например, решается проблема доступности кредитов для того, чтобы начать свое дело. Идет речь о том, чтобы возможности использовать заемные средства бизнесменам были шире. Говорят о создании в республике гарантийных фондов. Учесть все пожелания – не всегда возможно.

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Сейчас, к сожалению, не совсем понимая реальную ситуацию, бизнес-сообщество предлагает нам отменить обязательную продажу валютной выручки. Сейчас эта мера преждевременна.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Мы хотим, чтобы степень участия предпринимателей возрастала, чтобы предпринимательский класс обеспечивал более широкий спектр услуг в Минске, чтобы помимо импортных поставок больше обеспечивался и экспорт.

Только в Минске зарегистрировано 40 тысяч малых предприятий и почти столько же ИП. Государство заинтересовано, чтобы бизнес шел в сферу услуг, туризм и придорожный сервис. Ведь выходить из кризиса нужно всем вместе.