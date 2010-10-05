На развитие энергетики в Беларуси будет выделено $7,5 млрд.

Пятого октября в правительстве страны обсудили проект госпрограммы развития энергосистемы Беларуси.

На финансирование строительства и реконструкции генерирующих мощностей пойдет почти четыре млрд. долларов – в основном за счет кредитных ресурсов, в том числе, китайских и европейских инвесторов. Темпы обновления и развития энергетики увеличатся более чем вдвое. В итоге удельный расход топлива на производство электроэнергии в 2015 году снизится на 10%. В целях диверсификации топливно-энергетического баланса намечено строительство угольной электростанции в Зельве, а также запуск новых ГЭС и мини-ТЭЦ по всей стране.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Реализация этих проектов позволит заместить к 2015 году до двух млрд. кубических метров природного газа ежегодно, что даст практически снижение валютной нагрузки по стране 500 миллионов долларов. Будут продолжаться работы по строительству АЭС. Планируем наращивать экспорт электроэнергии в сопредельные страны. Практически, к 2015 году мы можем выдавать на экспорт до пяти млрд. киловатт-часов конкурирующей электрической энергии.