На пути к возрождению пострадавших регионов

Более 3 триллионов белорусских рублей будет направлено на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС до 2010 года.Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в ходе парламентских слушаний "Чернобыль 20 лет спустя: итоги и проблемы", которые прошли 12 апреля в Овальном зале Дома правительства. В рамках четвертой программы по ликвидации аварии на ЧАЭС должно быть обеспечено реальное экономическое возрождение пострадавших регионов, их устойчивое развитие. Как подчеркнул Сергей Сидорский, программа имеет социальную направленность. В частности, более 60% средств - это льготы и компенсации, 20% направят на закупку минеральных удобрений для известкования кислых почв загрязненных районов, 13% - на газификацию и благоустройство пострадавших регионов. По сравнению с предыдущей аналогичной программой, которая предусматривала отселение и постоянный контроль за уровнем загрязнения производимой там продукции, данный документ направлен в основном на социально-экономическое возрождение регионов. Тема преодоления последствий Чернобыльской катастрофы станет основной и в ходе специального заседания 60-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Оно состоится 28 апреля в Нью-Йорке и будет посвящено 20-летию аварии на Чернобыльской атомной станции. Инициатором этого мероприятия стала Беларусь. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов сообщил, что по результатам заседания будет принято специальное заявление председателя 60-й сессии Генассамблеи ООН.