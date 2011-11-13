На пути к Евразийскому союзу. В Казахстане стремительно растут цены

«Как цены обуздать?» — этим вопросов озадачены чиновники Казахстана. На севере страны картофель стал практически деликатесом, на востоке продавцы овощей и фруктов не успевают ценники менять, в западных регионах дорожает хлеб и сахар.
Но больше всего по данным статагентства за последний год выросла стоимость круп и мяса. Цена на рис и гречу увеличилась почти вдвое, говядина подорожало на четверть. И это в аграрной стране.
Галина уже полчаса ходит от одного прилавка к другому. 10 долларов за килограмм говядины — непозволительная роскошь для семьи со средним достатком.
Галина Мелюкова, покупатель:
У меня зарплата стабильная, у сына не бывает зарплаты. Он на станции работает, сегодня есть работа, завтра нет. Вот и хожу, смотрю что подешевле, что повыгоднее.
— Мы кладем наше мяско, чудесное, вкусное, аппетитное.
Куринный супчик, курица на гриле или запеченная, как сейчас, с овощами. От жирной свинины домочадцы Елены Прокофьевны давно отказались, цены на говядину кусаются, остается куриное мясо. Оно сейчас на рынке самое дешевое.
Елена Меклюшан:
В моей семье дети и внуки больше диетическое питание любят, а свинину мы берем очень редко.
Тем временем в конце сентября казахстанские власти ввели четырехмесячный запрет на экспорт растительного масла. По мнению чиновников, это позволит избежать дефицита и роста цен на внутреннем рынке.
Асылжан Мамытбеков, министр сельского хозяйства Республики Казахстан:
На внешних рынках есть большой спрос и цены выше. И в условиях открытой экономики это единственный способ был немного ограничить экспорт.
Непопулярные административные меры – единственный механизм, который кое-как позволяет сдерживать рост цен. В республике даже принят специальный закон, регулирующий розничные стоимость на социально-значимые товары. Правда, на рынке уже появилось две цены: одна — для проверяющих, другая — для покупателей.
— Я сама свидетелем была. Вчера написано 125 тенге картошка. А мне говорят:
— Нет, 140.
— А почему?
— Потому что акимат так заставляет писать.
— Это же не нормально, конечно, не нормально. Жизненный уровень не растет, а цены растут.
Эксперты связывают происходящее в стране с вхождением Казахстана в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Идет так называемое выравнивание цен. Сегодня Россия занимает первое место по импорту товаров для Казахстана и вместе с ними на местный рынок экспортирует свои цены.
Расул Жумалы, политолог:
При стирании таможенных границ, наверное, стоило ожидать уравнивания цен между тремя государствами-участниками. Но любопытная тенденция заключается в том, что у нас растут цены, подтягиваются к российским по тем товаром, которые в России дороже, чем у нас, но не снижаются на товары, которые в России ниже, чем у нас
В Правительстве Казахстана пытаются найти возможности оградить казахстанцев от резкого скачка цен с учетом их выравнивания в рамках Таможенного союза. Ведь рост доходов простых казахов не всегда поспевает за ростом цен.