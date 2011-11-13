На пути к Евразийскому союзу. В Казахстане стремительно растут цены

На пути к Евразийскому союзу - Единое экономическое пространство, в котором Беларусь, Россия и Казахстан окажутся уже первого января 2012 года. И уже сейчас выравниваются цены в трех странах. Беларуси ЕЭП обещает приемлемую стоимость энергоносителей. А в Казахстане сегодня идет обратный ценовой процесс — дорожает продовольствие.

«Как цены обуздать?» — этим вопросов озадачены чиновники Казахстана. На севере страны картофель стал практически деликатесом, на востоке продавцы овощей и фруктов не успевают ценники менять, в западных регионах дорожает хлеб и сахар.

Но больше всего по данным статагентства за последний год выросла стоимость круп и мяса. Цена на рис и гречу увеличилась почти вдвое, говядина подорожало на четверть. И это в аграрной стране.

Галина уже полчаса ходит от одного прилавка к другому. 10 долларов за килограмм говядины — непозволительная роскошь для семьи со средним достатком.

Галина Мелюкова, покупатель:

У меня зарплата стабильная, у сына не бывает зарплаты. Он на станции работает, сегодня есть работа, завтра нет. Вот и хожу, смотрю что подешевле, что повыгоднее.

— Мы кладем наше мяско, чудесное, вкусное, аппетитное.

Куринный супчик, курица на гриле или запеченная, как сейчас, с овощами. От жирной свинины домочадцы Елены Прокофьевны давно отказались, цены на говядину кусаются, остается куриное мясо. Оно сейчас на рынке самое дешевое.

Елена Меклюшан:

В моей семье дети и внуки больше диетическое питание любят, а свинину мы берем очень редко.

Тем временем в конце сентября казахстанские власти ввели четырехмесячный запрет на экспорт растительного масла. По мнению чиновников, это позволит избежать дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

Асылжан Мамытбеков, министр сельского хозяйства Республики Казахстан:

На внешних рынках есть большой спрос и цены выше. И в условиях открытой экономики это единственный способ был немного ограничить экспорт.

Непопулярные административные меры – единственный механизм, который кое-как позволяет сдерживать рост цен. В республике даже принят специальный закон, регулирующий розничные стоимость на социально-значимые товары. Правда, на рынке уже появилось две цены: одна — для проверяющих, другая — для покупателей.

— Я сама свидетелем была. Вчера написано 125 тенге картошка. А мне говорят:

— Нет, 140.

— А почему?

— Потому что акимат так заставляет писать.

— Это же не нормально, конечно, не нормально. Жизненный уровень не растет, а цены растут.

Эксперты связывают происходящее в стране с вхождением Казахстана в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Идет так называемое выравнивание цен. Сегодня Россия занимает первое место по импорту товаров для Казахстана и вместе с ними на местный рынок экспортирует свои цены.

Расул Жумалы, политолог:

При стирании таможенных границ, наверное, стоило ожидать уравнивания цен между тремя государствами-участниками. Но любопытная тенденция заключается в том, что у нас растут цены, подтягиваются к российским по тем товаром, которые в России дороже, чем у нас, но не снижаются на товары, которые в России ниже, чем у нас

В Правительстве Казахстана пытаются найти возможности оградить казахстанцев от резкого скачка цен с учетом их выравнивания в рамках Таможенного союза. Ведь рост доходов простых казахов не всегда поспевает за ростом цен.