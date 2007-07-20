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На проспекте Победителей еще одной победой больше

20 июля 2007 14:25
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Гостиница "Виктория" принимала VIP-гостей. Этот отель недавно открылся в Минске. Президенту Александру Лукашенко продемонстрировали новый гостиничный комплекс.

Энергосберегающие технологии использованы здесь для эксплуатации всех инженерных сооружений как в летнее, так и в зимой. Это позволяет создать комфортные условия проживания и максимальную экономию энергоресурсов. Автоматизированная система управления  4-звездочного отеля "Виктория" дает возможность бронировать места в гостинице; заказывать, не выходя из номера, различные услуги и  производить расчеты по ним.

Гостиница, построенная по стандарту отеля бизнес-класса международного уровня, рассчитана на 169 номеров. Ещё несколько лет назад стройка была занесена в список типичных долгостроев. Решением главы государства работы на объекте были активизированы с 2003 года. И сегодня к услугам гостей - ресторан высшей категории, три бара, банкетный и конференц-зал, комната переговоров, салон красоты и  фитнес-зал с сауной. Гостиница входит в состав Центра коммерческих связей, где будет находиться и строящийся в настоящее время бизнес-центр класса "А".

# Экономика

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