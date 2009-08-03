На прошедшей неделе на склад не работали 2 из 10 крупнейших предприятий Минска

На оперативном совещании в мэрии обсудили ситуацию с запасами готовой продукции на 10 индустриальных гигантах столицы.С прошлой недели проводится постоянный мониторинг на автомобильном и моторном заводах, заводе колесных тягачей, предприятиях «Атлант», «Амкодор», «Керамин» и «Элема». Главное требование к руководителям – предприятия должны быстрее продавать, чем производить. На минувшей неделе это удалось двум индустриальным гигантам. На склад не работал Минский автозавод, а МТЗ продал тракторов в два раза больше, чем сошло с конвейера.