На председателя концерна "Белнефтехим" пала тень подозрения в коррупции

Сотрудники Комитета Государственной безопасности задержали 30 мая в столице председателя концерна "Белнефтехим" Александра Боровского. Чиновник обвиняется в должностных злоупотреблениях и хищениях.

Вместе с ним арестован еще ряд руководителей государственных и коммерческих структур. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Республики Беларусь Петр Миклашевич. Подозреваемые находятся в следственном изоляторе КГБ. У них изъяты крупные суммы денег, ценности, документы, относящиеся к расследованию преступления.

По линии борьбы с коррупцией в Беларуси за 4 месяца выявлено 1099 преступлений. Фактов взяточничества из них - 357. Такого рода преступлениями грешат в промышленном секторе экономики, в торговле, строительстве, на транспорте. Пресечение этих преступлений зависит от четких и профессиональных действий сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью.