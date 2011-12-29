На предприятии «Красносельскстройматериалы» завершено строительство крупнейшей в Беларуси линии по производству цемента

Новости Беларуси, Гродненская область. В результате производительность увеличится в два раза, а энергозатраты сократятся на треть. Более того, вместо дорогостоящего природного газа в качестве топлива здесь будут использовать уголь.

Чтобы возвести новую высокотехнологичную линию по производству цемента, здесь понадобилось меньше двух лет. Цеха строили практически с нуля. В итоге получился полноценный самостоятельный завод, позволяющий значительно увеличить производство высококачественного цемента.

Валентин Веретило, генеральный директор предприятия:

Проектная мощность строящегося завода – 1 миллион 800 тысяч тонн цемента. А теперь для сравнения: существующее производство составляет 1 миллион 800 тысяч тонн цемента. То есть производство цемента в целом удваивается.

Возводили новый завод совместно с китайскими партнерами. Они же проинвестировали 85% от всей стоимости проекта. Основная ставка делалась на экономичность производства. Поэтому в качестве топлива здесь будет использоваться уголь. В отличие от природного газа, энергозатраты снизятся на 30%, а значит уменьшится и себестоимость конечного продукта.

Чтобы полностью запустить новый завод, потребуется несколько месяцев. Но уже сегодня сделан первый шаг: в строй введена печь по обжигу клинкера. Это основа цемента и отделение по приему и хранению угля. До апреля следующего года в ангаре накопиться 30 тысяч тонн твердого топлива, что позволит начать бесперебойное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все технологическое оборудование смонтировано. Провели уже технические испытания, подписан акт рабочей комиссии. Соответственно, это позволяет говорить о завершении этапа строительства и монтажных работ.

Новые мощности позволят обеспечить цементом не только внутренний рынок, но и в разы увеличить экспортные поставки. Конкурентная цена и высокое качество позволят поставлять продукцию в страны СНГ и Западную Европу.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

До 10% мы продавали на экспорт, все остальное потребляли внутри страны. Учитывая, что в два раза наращены мощности, то, соответственно, мы сможем до 40% продавать на экспорт. Сейчас ведется договорная работа. Мы заключаем проекты на целый год поставки нашего продукта на зарубежный рынок.

Первые тонны цемента с нового конвейера сойдут уже менее чем через полгода. Именно к этому времени все узлы и агрегаты пройдут техническую обкатку.

Сейчас ведутся пусконаладочные работы на основном оборудовании. На полную мощность предприятие выйдет уже к середине следующего года.