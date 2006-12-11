На повестке дня Палаты представителей - проект бюджета на 2007 год во втором чтении

Напомним, что в первом чтении парламентарии приняли главный финансовый документ страны 7 декабря. Кроме того, на пленарном заседании депутаты намерены также обсудить поправки в некоторые законы по вопросам налогообложения, "О пенсионном обеспечении", "Об оружии", "О туризме", "О трансплантации органов и тканей человека". Парламентарии планируют также рассмотреть декрет Главы государства "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях".