На посевную потратят более 7 трлн. рублей

Из них 2,4 трлн. необходимо направить на основные работы: закупку удобрений и топлива, ремонт техники.

В Минсельхозпроде газета Рэспубліка сообщили: нынешняя посевная по стоимости не дороже прошлогодней, но снижать потери необходимо.

Сегодня это возможно делать за счет энергонасыщенной техники, в частности, 2,5 тыс. широкозахватных комбинированных посевных агрегатов, закупленных белорусскими СПК, уже готовятся выйти в поля. Еще порядка 500 новых тракторов до конца мая поставит труженикам села Минский тракторный завод. Кроме того, в целях экономии СПК рекомендовано переходить на биотопливо, что позволит сохранить в бюджете посевной около 10—15% топливных расходов.

Начальник главного управления механизации и технического прогресса Минсельхозпрода Леонид Маринич в интервью газете отметил: в некоторых хозяйствах Малоритского, Поставского, Глубокского районов сегодня существует проблема нехватки кадров для организации работы энергонасыщенных тракторов.

Для ее решения будет проведена переброска механизаторов из других регионов, а также с промышленных предприятий. Кстати, в нынешнем году структура посевных площадей претерпит некоторые изменения. В частности, на 78 тыс. га увеличат посевы пшеницы. Кроме того, будет посеяно 35 тыс. тонн гречихи, 169 тыс. тонн зернобобовых.