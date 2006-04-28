На полях страны

В Беларуси сев яровых зерновых на основной площади, как и планировалось, будет завершен к 1 мая. Об этом сообщили в Минсельхозпроде. Яровые зерновые посеяны на 120 тысячах гектарах. Это более 80% запланированной площади. Завершили сев хозяйства Брестской и Гомельской областей, а к Первомаю завершат эти работы в Минской и Гродненской областях. Хозяйства Брестской области ведут сев на сверхплановой площади, в Гродненской и Гомельской - на последних гектарах. В Минской области осталось посеять около 11% пшеницы. Сейчас на особом контроле темпы сева зерновых в северных регионах.