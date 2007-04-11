На полях снова закипела работа

Хозяйства Беларуси возобновили работу в поле и продолжают сев зерновых.

На сегодняшний день осталось засеять 6% площадей под зерновые. По расчетам специалистов, к 15 апреля посевная кампания будет завершена. А небольшой перерыв, вызванный похолоданием, пошел хозяйствам на пользу. Выпавший снег быстро растаял, напитав землю влагой. Механизаторы смогли заняться регулировкой техники и вывозом органики на поля. Сейчас основное внимание уделяется подготовке почвы к севу кукурузы, который предположительно начнётся 15-20 апреля.

Тем временем, синоптики уже со дня на день ждут потепления. Его принесут в страну теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы. Температура воздуха в предстоящую ночь будет еще близкой к нулю, а днем составит +7 на северо-востоке и до 13 градусов тепла на юго-западе страны. В последующие двое суток осадки будут только в виде дождя. И уже, начиная с завтрашнего дня, в Беларуси начнется постепенное потепление.