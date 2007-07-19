На полях растет солярка

На Брестсчине собираются начать производство биодизеля.

Первый литр биодизеля на Брестчине планируют получить в следующем году. Сельскохозяйственные кооперативы собираются увеличить площади посевов под рапсовую культуру.

Местное перерабатывающее предприятие "Агропродукт" уже сегодня наращивает объемы производства. Урожаем рапса в этом году в СПК "Остромечево" более чем довольны. Несмотря на неустойчивую погоду, сбор нынешний превышает прошлогодний на 200 тонн. С площадей в 350 гектаров аграрии получили почти 1 тонну семян высокачественного рапса. В среднем получена урожайность в 31, а на отдельных участках - 40 центнеров с гектара. И это еще не предел.

Большую часть урожая СПК по традиции поставляет для переработки на Витебский маслоэкстракционный завод. Урожай с остромечевских полей поступает так же и на местный Высоковский завод по переработке рапса. "Агропродукт" предприятие молодое, но быстрорастущее. В прошлом году здесь переработали 4 тонны семян. В этом за счет нового оборудования должны взять рекорд в 15 тонн, почти в 5 раз больше.

За счет приобретения в лизинг нового фильтра очистки значительно улучшили качество выпускаемого масла. Полученное сырье поставляют на предприятия Минска и Гомеля. Часть продукта направляется в Польшу и Прибалтику. Дальнейшие планы завода еще более амбициозные. В этом году нарастить объемы, в следующем - освоить производство биотоплива.

Возможно, в следующем году на Брестсчине в СПК "Остромечево" будет получен первый литр биодизеля.

