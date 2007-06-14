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На полях кипит работа от рассвета до заката

14 июня 2007 10:39
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В Беларуси многолетние травы скошены на первом миллионе гектаров. Это около двух третьих запланированных площадей.

Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года была скошена только пятая часть запланированного. Особенность нынешней косовицы в том, что практически все регионы страны опережают прошлогодние темпы по заготовке кормов в несколько раз.

Работы ведутся от рассвета до заката. Лидирует - Минщина. В северных регионах темпы косовицы в 10 раз опережают прошлогодние, а завершить работы здесь планируют одновременно с центральными регионами - к 25 июня. В целом в республике заготовлено уже около 46% кормов. В прошлом году по этому показателю республика выходила лишь на 11% от плана. Общий объем заготовленного нынче почти в 5 раз больше прошлогоднего.

# Экономика # Экономика

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