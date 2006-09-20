На площадке футбольного манежа в Минске разлетались щепки и стружка

Здесь 19 сентября открылась Международная выставка "Деревообработка-2006". Представлены последние новинки из мира лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Международная выставка "Деревообработка" встречает минчан и гостей столицы в 13 раз. В этом году организаторы вместо красной ленточки предложили почетным гостям распилить дерево. После торжественной распилки гости и участники отправились любопытствовать, чем собираются удивить ведущие мировые производители. На этот раз 100 компаний из 13 стран, успешно расположившись каждый в своем боксе, демонстрировали последние новинки из мира лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Пока на улице показывали шоу "белорусских слонов" и щепки разлетались во все стороны.

В павильоне манежа было отнюдь не тише. Здесь выставили новенькое современное передовое оборудование, которое отвечает всем запросам самых продвинутых компаний. Здесь рассказали и показали, как оно работает. Представители белорусских предприятий с удовольствием рассматривали новинки. В перспективе - такие же машины будут стоять почти на всех белорусских предприятиях, специализирующихся на лесной деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Вопрос в инвестициях и немалых. Деревообрабатывающая промышленность в Беларуси находится сейчас на важной ступени развития. Анализируется рынок, спрос зарубежных стран. Введение новых технологий позволит выйти нашей республике на качественно новый уровень.

Работает выставка "Деревообработка -2006" до 22 сентября на футбольном манеже на проспекте Победителей.