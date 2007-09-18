На овощных комбинатах столицы начался заготовительный сезон

Пока идет закладка "второго хлеба". Специалисты лаборатории овощных комбинатов говорят - картофель нынче уродился.

Машин много: по 10-20 в день. Однако качество выращенной продукции оставляет желать лучшего. На комбинате Заводского района, например, в закрома положили чуть больше тысячи тонн картофеля. 260 тонн - это почти четверть - вернули производителям из-за того, что клубни были поражены болезнями.

Причину тому заготовители видят в несоблюдении технологий выращивания картофеля. Так, в одних хозяйствах клубни - один в один. Но в большинстве - продукция с браком. Отсюда и цена.

На комбинатах сейчас - горячий сезон. Заготовители стараются положить в хранилища необходимое городу количество картофеля. А еще - 21 тысячу тонн овощей и тысячу тонн фруктов. Все это до ноября месяца.

Картофеля нынче планируют заложить 24 тысячи тонн. Правда, заготовители сомневаются - долежит ли он до весны. Хранилища подготовили, продезинфицировали, но больные клубни уже через несколько месяцев дадут о себе знать. Нужна будет дополнительная сортировка, а это дополнительные затраты.