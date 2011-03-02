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На Островецкой площадке идет строительство автомобильной и железной дорог, создается производственная база

02 марта 2011 15:25
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Беларусь подходит к практическому этапу проекта по строительству АЭС. Земляные работы планируют начать уже в текущем году.

Как сообщили в Министерстве энергетики, переход к следующему этапу возможен в случае своевременного оформления необходимой документации между Беларусью и Россией. Обе страны уже согласовали проект межправительственного соглашения о строительстве АЭС, а также о параллельной работе энергосистем двух стран. Документы могут быть подписаны в ближайшее время на заседании союзного Совмина.

Предполагается, что для строительства станции максимально задействуют мощности отечественных предприятий. Это позволит существенно снизить стоимость АЭС. В настоящее время готовится такой пакет предложений для российской стороны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:
Ввод АЭС в республике позволит значительно снизить темпы роста тарифов на энергоресурсы. Себестоимость производства электроэнергии на атомных станциях значительно дешевле, чем на станциях ссжиганием органического топлива. АЭС позволит заместить в топливном балансе Беларуси более 5 млрд куб. м природного газа.

Михаил Мясникович: Планируем межправительственное соглашение, которое касается строительства атомной станции

# Экономика

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