На одном из старейших тепличных предприятий Витебской области запустили автономную электростанцию

Основную часть ресурсов специалисты направят на создание специального светового режима. Он необходим для выращивания овощей закрытого грунта круглый год.

Витаминной продукции станет больше, а качество улучшится. Кроме того, овощи станут дешевле – доля себестоимости энергозатрат в цене уменьшится на четверть. Излишки энергии предприятие поставит в областную энергосеть. Окупить инвестпроект овощеводы планируют за семь лет.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

– Эта электростанция вырабатывает шесть мегаватт тепла, которые на 100% поступают на обогрев теплицы. За счет этого, идет удешевление стоимости самого обогрева теплиц.