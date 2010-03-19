Прямой эфир

На одном из старейших тепличных предприятий Витебской области запустили автономную электростанцию

19 марта 2010 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Основную часть ресурсов специалисты направят на создание специального светового режима. Он необходим для выращивания овощей закрытого грунта круглый год.

Витаминной продукции станет больше, а качество улучшится. Кроме того, овощи станут дешевле – доля себестоимости энергозатрат в цене уменьшится на четверть. Излишки энергии предприятие поставит в областную энергосеть. Окупить инвестпроект овощеводы планируют за семь лет.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
– Эта электростанция вырабатывает шесть мегаватт тепла, которые на 100% поступают на обогрев теплицы. За счет этого, идет удешевление стоимости самого обогрева теплиц.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 марта 2010 14:48

Весенняя посевная в Беларуси в текущем году пройдет в сжатые сроки

19 марта 2010 11:30

Siemens уволит 4200 сотрудников вместо тысячи

Продолжается визит Александра Лукашенко в Венесуэлу
19 марта 2010 07:18

Продолжается визит Александра Лукашенко в Венесуэлу