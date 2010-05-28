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На Неве проходит Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга

28 мая 2010 06:41
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Перспективы белорусских товаров на торговых площадках Санкт-Петербурга заслужили обсуждения.

Совет делового сотрудничества Беларуси и города на Неве проходит в эти дни. Во главу коммерческого угла стороны поставят как экономический анализ прошлых лет, так и будущее торговых отношений в день сегодняшний. А вот самой высокой нотой бизнес-диалога станет экспорт отечественной тяжелой техники в северную российскую столицу.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Особое внимание будет уделено вопросу поставок в Санкт-Петербург автомобилей, коммунальной техники, техники, тракторов а также проектам по углублению производственно-кооперационных связей.

# Экономика

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