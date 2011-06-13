На неделе в Беларуси на торги будет выставлено 9 предприятий, в том числе Слуцкая мебельная фабрика

По настоящему горячая пора сейчас в Госкомитете по имуществу. В марте правительство утвердило план приватизации. В этом году из государственных в разряд «частных» должны перейти почти две сотни предприятий. Общая стоимость такого пакета госсобственности превышает один триллион рублей.

Петр Лукьянов, заместитель директора Фонда государственного имущества:

План приватизации не просто вдруг был утвержден. Все предложения прорабатывались в течение 2010 года. Практически все предприятия, включенные в план и выставляемые на торги, по которым мы проводим балансовую оценку, безубыточно работают.

Первый аукцион по продаже госактивов состоится уже на следующей неделе. На торги будет выставлено 9 предприятий. Одно из них – это Слуцкая мебельная фабрика.

Олег Макушинский, директор мебельной фабрики (Слуцк):

Цена – 3 375 289 617 рублей. Государство здесь только выиграет.

Инвесторы планируют достичь объемов 10 миллиардов в месяц. Фабрика за прошлый год сама сделала 7 миллиардов.

По предварительной информации, интерес к фабрике проявили 11 компаний. Среди них фирмы из России, Польши, Турции и Беларуси.