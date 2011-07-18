На Мозырский НПЗ поступили первые 11 тысяч тонн азербайджанской нефти сорта «Айзери лайт»

Перерабатывать ее будут по той же технологии, что и венесуэльскую «Санта Барбару». Как заявили в «Белорусской нефтяной компании», до конца года сюда может быть доставлено до четырех миллионов тонн легкой каспийской нефти сорта «Айзери лайт». Это сырье считается наиболее ценным.

В день МНПЗ перерабатывает 32 тысячи тонн нефти. Так что первый бензин из «Айзери лайт» начнут получать, когда в накопительных резервуарах счет пойдет на сотни тысяч тонн. Пока же в заводской лаборатории тщательно изучают новинку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Кулеш, начальник исследовательской лаборатории Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Это мини-завод. Сейчас в нем происходит разделение нефти на фракции. На это уйдет около трех дней. Затем несколько дней каждая фракция анализируется в отдельности.

Через неделю специалисты уже будут точно знать всю подноготную каспийского углеводорода: сколько из него получится бензина, сколько дизеля и сколько мазута. Технологам же еще только предстоит подобрать подходящие режимы переработки.

Виталий Павлов, заместитель генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Нефть «Айзери лайт» относится к легким сортам нефти с большим выходом светлых нефтепродуктов. Перерабатывать ее целесообразно.

Мы уже имеем опыт работы и с венесуэльской, и белорусской нефтью, а это тоже нефти легкие. Уже есть опыт работы с аналогичными нефтями.

Однако белорусским автолюбителям заправить свои автомобили бензином из каспийской нефти вряд ли доведется. Мозырский НПЗ выступает здесь только в роли переработчика: все продукты, полученные из нефти, будет реализовывать ее владелец, «Белорусская нефтяная компания», исключительно на экспорт. Ведь продукты, произведенные из «Айзери лайт», не облагаются дополнительными пошлинами, так как эта нефть добыта за пределами таможенного союза. А поэтому и дивиденды в белорусский бюджет от ее продажи за рубеж будут значительно выше.

Андрей Шишко, заместитель генерального директора по вопросам поставки сырья и логистики «Белорусской нефтяной компании»:

По качеству данное сырье превосходит российскую нефть. При этом, переработка на Мозырском НПЗ в сумме этих нефтей позволяет получить дополнительный эффект в виде светлых нефтепродуктов. Все нефтепродукты, которые получаются из азербайджанской нефти, идут на экспорт.

Нефть «Айзери лайт» будет поступать на МНПЗ по мере загрузки ее в терминалах одесского порта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Всего до конца года ее объемы могут достигнуть четырех миллионов тонн.