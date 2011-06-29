На Мозырский НПЗ доставлено уникальное оборудование. Из Волгограда в город на Припяти водным путем прибыла вакуумная колона для переработки мазута. Запчасть будущей установки весом в 140 тонн преодолела два моря, четыре реки и шесть водохранилищ.

Изготовленное в России для белорусских нефтепереработчиков оборудование сродни космическим аппаратам, по размером так уж точно. Но как переместить 140-тонную 30-метровую махину на тысячи километров? О транспорте задумались одновременно с началом сборки колонны почти два года назад.

Олег Толочек, директор транспортно-логистического предприятия (Россия):

В начале 2010 года данная перевозка стала проектироваться. Здесь может быть только в смешанном автомобильно-водном сообщении.

По Волге в Дон, а затем — через Азовское море в Черное. Перегрузка в Херсонском порту на баржу класса река и вверх по Днепру и Припяти почти к самому НПЗ. Непростое путешествие прошло по запланированному графику.

Виталий Фролов, капитан буксира (Украина):

Груз негабаритный. Мы прошли шесть водохранилищ. Сложность в том, чтобы там не было большого волнения. У нас было ограничение: при волне больше в 1,2 метра нам запрещалось идти.

Последняя часть путешествия — все же автотранспортом. Но и здесь все непросто. Два тягача общей мощностью свыше тысячи лошадиных сил взяли на буксир 200-тонный груз. 140 тонн весит сама колонна, еще 60 — спецплатформа. Вся эта громадина движется на 192 колесах и у каждого свой собственный гидропривод. Такие платформы используют для транспортировки частей космических аппаратов. Только вот дорога от причала к заводу — не космодром. На пути несколько пересечений с линиями электропередачи.

Билет до Мозыря для нового оборудования обошелся почти в миллион долларов. Вся же установка вакуумной перегонки мазута будет стоить в 80 раз дороже. Но это неотъемлемая часть развития белорусской нефтехимии.

Александр Лешневский, директор дирекции по реконструкции и развитию Мозырского НПЗ:

При переработке до 12 млн тонн нефти получается примерно 6 млн тонн мазута. Обязательно нужно перерабатывать мазут.

Уже через два года новая установка даст предприятию дополнительную прибыль от переработки дешевого мазута. 80-миллионные вложения окупятся всего за три года. Но главное, это еще один шаг на пути к стратегической задаче: довести глубину переработки нефти в Беларуси до 90%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».