На молокозаводе обнаружено около 20 тонн замороженного творога

На Минском гормолзаводе обнаружено около 20 тонн замороженного творога, срок годности которого давно истек. Оказалось, творожные издержки руководителю предприятия оставил бывший коллега – в октябре первый и третий молочные заводы объединились.
За конкретикой – генеральный директор первого Гормолзавода отправляет к бывшему директору третьего. В октябре прошлого года два предприятия объединились – с убыточного производства пришлось снимать сливки.
В холодильнике – 25 градусов мороза. Только мурашки по коже у нового руководства предприятия пошли не от холода. 70 тонн нереализованного творога так и остались нетронутыми в ящиках. Такое наследство завидным не назовешь.
Сегодня на рынке в цене свежий товар и мороженный продукт тормозил в продаже. Но 42 тонны творога новое руководство предприятия все же протолкнуло на рынок. Когда срок годности истек - на складе осталось еще 20 тонн. Тогда на предприятие и наведался Госконтроль.
- Проверка еще идет - и вопрос причинения ущербу предприятию будет исследоваться, - говорит Татьяна Смолич, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля. - Этот продукт можно было бы использовать как добавку в другие выпускаемые предприятием изделия – в данном случае – это категорически исключено.
То, что теперь не годится людям – нарасхват у животных. Молочная продукция их любимое лакомство. И творожные излишки у Гормолзавода, хоть и по другой закупочной стоимости, благополучно скупают СПК.
Пока производители их любимого блюда оправдываются в халатности – питомцы свинофермы сбежались на тепленькое. Хотя мороженный продукт им пока не разломать – одно понятно, творогом стреляли не в молоко.