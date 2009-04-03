На молокозаводе обнаружено около 20 тонн замороженного творога

Над сывороткой от халатности пришлось подумать Комитету Государственного контроля. На днях специалисты совершили вынужденный рейд.

На Минском гормолзаводе обнаружено около 20 тонн замороженного творога, срок годности которого давно истек. Оказалось, творожные издержки руководителю предприятия оставил бывший коллега – в октябре первый и третий молочные заводы объединились.

За конкретикой – генеральный директор первого Гормолзавода отправляет к бывшему директору третьего. В октябре прошлого года два предприятия объединились – с убыточного производства пришлось снимать сливки.

В холодильнике – 25 градусов мороза. Только мурашки по коже у нового руководства предприятия пошли не от холода. 70 тонн нереализованного творога так и остались нетронутыми в ящиках. Такое наследство завидным не назовешь.

Сегодня на рынке в цене свежий товар и мороженный продукт тормозил в продаже. Но 42 тонны творога новое руководство предприятия все же протолкнуло на рынок. Когда срок годности истек - на складе осталось еще 20 тонн. Тогда на предприятие и наведался Госконтроль.

- Проверка еще идет - и вопрос причинения ущербу предприятию будет исследоваться, - говорит Татьяна Смолич, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля. - Этот продукт можно было бы использовать как добавку в другие выпускаемые предприятием изделия – в данном случае – это категорически исключено.



То, что теперь не годится людям – нарасхват у животных. Молочная продукция их любимое лакомство. И творожные излишки у Гормолзавода, хоть и по другой закупочной стоимости, благополучно скупают СПК.

Пока производители их любимого блюда оправдываются в халатности – питомцы свинофермы сбежались на тепленькое. Хотя мороженный продукт им пока не разломать – одно понятно, творогом стреляли не в молоко.

