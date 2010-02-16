На молдавских виноградниках будут работать белорусские тракторы

Аграрное сельхозмашиностроение - сфера взаимного интереса двух стран. Это подтвердили сегодня и на заседании межправительственной двухсторонней комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Чтобы получилось хорошее вино или качественный сок, важна каждая деталь. И даже трактор, который будет обрабатывать виноградники и фруктовые сады. Эта модель как раз и разрабатывалась для таких – деликатных — целей. Он будет работать с нежными фруктами и ягодами – именно это сподвигло белорусских конструкторов на свою рационализаторскую изюминку.

Весь секрет в том, как под этим небольшим капотом спрятать 90, а то и 100 лошадиных сил. Маленькие, компактные, но по цене гораздо дороже стандартного трактора. Садоводческий вариант должен пройти между фруктовыми рядами шириной чуть более 2,5 метров.

Иван Усс, генеральный конструктор Минского тракторного завода:

Габариты трактора спроектированы так, чтобы можно было проходить в промышленных посадках садов яблок, груш, персиков, абрикос, и ну и в частности, винограда.

Кстати о винограде. Вкусная товарная позиция в нашем двустороннем товарообороте. Молдова готова накормить белорусов этой ягодой, а также угостить качественным вином. Все эти продуктовые детали – в подписанном межправительственном договоре на четыре года.

Желание есть. Возможности не всегда совпадали с желаниями. Потому и решили объединить ключевых министров экономического блока обеих стран в общую межправительственную комиссию. Ежегодно обмениваться опытом. В этот раз молдаване пристально изучали белорусскую промышленность. В итоге готовы закупить не только наши тракторы для своего АПК, но и освоить пару моделей городского транспорта.

Валериу Лазэр, заместитель премьер-министра, министр экономики Республики Молдова:

Я был приятно удивлен. Даже есть ревность — по-доброму к тому, как наши белорусские коллеги смогли выстоять и сохранить промышленные предприятия.

Стратегия белорусско-молдавской дружбы на четыре года — в продвижении интересов друг друга. Беларусь воспользуется возможностями Молдовы, так как она имеет преференциальный режим доступа на рынки Европы, мы же готовы предложить преимущества нашего Таможенного союза.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо использовать молдавскую площадку для продвижения наших интересов в Европейский Союз. С учетом того, что у Молдовы есть преференциальный режим торговли с Евросоюзом. А Молдове надо активно использовать экономическую площадку, которая предоставляется через Беларусь в рамках Таможенного союза.