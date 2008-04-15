На Могилевщине завершена масштабная проверка предприятий на предмет сокращения импорта

Сотрудники Комитета госконтроля побывали в 40 организациях региона. Активно замещать импортную продукцию отечественным продуктом в Могилевской области начали еще в прошлом году. Облисполком предложил 20 инициативных проектов импортозамещения. Лишь 9 из них полностью отвечают нужным критериям, то есть имеют республиканское значение. Оконный брус, муку и глазированные сырки даже с натяжкой нельзя отнести к числу стратегически важных товаров.



Курса импортозамещения строго придерживаются лишь единицы. Завод "Электродвигатель" продукцию производит из сырья белорусского и для белорусского же рынка. Идеальной картины не получилось и здесь. Предприятие освоило выпуск двигателей для троллейбусов. И качество на уровне и цена приемлема. Однако в отечественных машинах до сих пор бьются импортные сердца.



Товаров с ярлыком "Сделано в Беларуси" в магазинах действительно становится больше. А в недалеком будущем они и вовсе заполнят прилавки отечественных торговых точек. А в идеале - и не только отечественных. Ведь кроме программы импортозамещения, есть еще одно направление: максимализация экспортных поставок.