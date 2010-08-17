На модернизацию отрасли птицеводства в ближайшие пять лет потратят около четырех триллионов рублей

Экспорт мяса птицы за пять лет вырастет в пять раз. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый. Главная задача – полностью обеспечить внутреннюю потребность. Для этого построят новые фабрики в Слуцке и в Молодечно.

Судя по всему, птица становится уже стратегическим продуктом. Заказов на мясо и яйцо из-за рубежа хватает. В то же время, внушительная часть вот таких комплексов работает как раз за счет иностранных инвестиций.

Сейчас самый разгар экспортного сезона, так что место на отгрузке практически не пустует. Куриные яйца уезжают в основном в Россию. Но встречаются и разовые экзотические поставки. Крупная партия с птицефабрики не так давно уехала в Мавританию. Одним словом, дело вкуса.

А вот мясо птицы сейчас хитом поставок за рубеж не назовешь. Практически все съедает внутренний рынок. Над этим надо работать и на этом надо зарабатывать – отметили в Правительстве. За пять лет поголовье бройлеров в республике увеличится вдвое. Так что грядет серьезная модернизация птичников и цехов переработки. Занятие не из дешевых, однако, серьезных инвесторов это, наоборот, привлекает.

Николай Ткачук, главный технолог птицефабрики:

– Программой развития на 2015 год запланировано это строительство с привлечением зарубежных инвестиций. В частности, при строительстве птичника мы привлекли 14 миллиардов с израильской стороны.

В совокупности, глобальная программа развития птицеводства на пять лет обойдется почти в четыре триллиона рублей. Причем нагрузка на госбюджет будет минимальной: он погасит всего две сотые части суммы. В основном строить и закупать планируют за счет банковских кредитов. Нагрузку на банковский сектор по возможности снизят. За счет совместных производств.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

– Я проводил встречу со Смирновым, первым заместителем руководителя «Лукойла» – они готовы проработать вопрос по производству до ста тысяч тонн мяса. Это будут прямые инвестиции. Сирия заинтересована вести в Витебской области аналогичное строительство, и целый ряд других.

К примеру, под Молодечно уже развернулась глобальная стройка. Здесь инвесторы, кстати, тоже вложили шекели в комплекс по производству мяса индейки. Это, пожалуй, самый крупный проект отрасли на ближайшие годы.

Алексей Мартиненок, Игорь Пучков, Илья Пучко, телекомпания СТВ.