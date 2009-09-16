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На Минском приборостроительном заводе грядет перестройка

16 сентября 2009 13:56
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Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

Работа предприятия по-прежнему находится на контроле столичной власти.

Завод занимает огромную территорию в центре города. Некоторые цеха построены еще в начале 30-х годов, поэтому используются неэффективно и дороги в обслуживании. Производство хотят уплотнить, а на освободившихся территориях разместить паркинг, деловой и культурно-развлекательный центр.

Завод выпускает измерительные приборы, сельскохозяйственную и бытовую технику под известной торговой маркой «Белвар». Устаревшее оборудование не позволяет предприятию в полной мере конкурировать на рынке. Но даже в таких непростых условиях экспорт его продукции увеличился, в частности - в Россию и Украину.

# Экономика

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