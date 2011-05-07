На Минском мясокомбинате многочисленные нарушения в ходе четырехлетней реконструкции привели к необходимости новых работ

В республике продолжается мониторинг некоторых аспектов деятельности организаций промышленности и образования.

Строительный арт-хаус, когда каждый делает, как умеет, начался здесь еще 6 лет назад. Первоначально эти площади должны были стать для Минского мясокомбината спасательным кругом. Новое оборудование, новые мощности — одним словом, такой долгожданный и такой нужный экспорт.

Евгений Гончаров, заместитель главного инженера УП «Минский мясокомбинат»:

Назрела необходимость выпускать качественную продукцию, чтобы продавать ее не только по Беларуси, но и за рубежом.

Чтобы создавать новое, для начала необходимо было реконструировать старое. За это и взялись. Взялись, правда, по-своему. То есть без проектно-сметной документации и с множеством нарушений. Сначала вложили в проект 2 миллиарда рублей, затем еще столько же. В итоге 4 года реконструкции и деньги, выделенные государством, улетели в трубу.

Чтобы реконструировать пол и стены, которым больше сорока лет, старый владелец потратил больше 10 миллиардов рублей. выполнена лишь одна десятая часть работ. Впрочем, даже такая частичная реконструкция новому владельцу оказалась не нужна. Производство размещать здесь нельзя просто из соображений безопасности.

Михаил Лазюк, директор 4-го филиала ОАО «Минскдрев»:

У нас станки весом от 1 тонны до 12 тонн — пол не выдержит.

Новый владелец — предприятие «Минскдрев», которому передали здание, с такими прорехам мириться не хочет. Ливневка, годами заливающая пол, и осыпающиеся стены — все это, так или иначе, можно исправить. Однако впускать под эти шаткие своды несколько сотен сотрудников в ближайшее время вряд ли кто-то решится.

В 30 километрах отсюда ситуация почти такая же. Угрозы безопасности рабочих здесь, конечно, нет. Впрочем, как и самих рабочих. Кирпичный завод, обеспечивающий раньше целый регион, сегодня не может обеспечить даже себя. Два года назад производство остановили. С тех пор сторож и несколько голубей, пригнездившихся под крышей — единственные свидетели бесхозяйственности.

Виктор Трушин, член группы мониторинга:

Здание в течение 5 лет разваливается. Мер по вовлечению в оборот со стороны должностных лиц Смолевичского райисполкома не принимается. Как видите, всё приходит в упадок.

Осыпающиеся стены и протекающий потолок инвесторов привлекают, конечно, мало. Впрочем, это скорее задача районной администрации. Пока же старые кирпичные цеха заинтересовали лишь «Беларусьфильм», снявший в этих интерьерах уже две киноленты.

Виктор Трушин, член группы мониторинга:

Если здесь был завод — есть и все коммуникации. Здесь мог бы работать и инвестор, принося прибыль государству.

В сотне же метров от безлюдного завода, человеческая активность, наоборот, выходит за рамки дозволенного. Рядом с одним из предприятий уже несколько лет находится мусорная свалка. Пока руководители оббивают пороги местной администрации, иностранные инвесторы, вкладывающие деньги в это производство, удивляются такому непонятному соседству.

Сергей Мурашко, заместитель директора по производству завода теплообменного оборудования:

Свалка находится прямо напротив нашего предприятия. Неприятно смотреть, как это все ветром разносится.

Таких мест в Беларуси, понятно, не одно и не два. Однако, задача нынешнего мониторинга как раз выявлять и исправлять эти упущения. К слову, местные чиновники уже пообещали в ближайшее время привести территорию в порядок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».