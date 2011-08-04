На минских хлебзаводах хлеб, булочки и печенье готовит компьютер

Прежде чем оказаться на нашем столе, хлебобулочные изделия попадают в золотые руки минских мастеров. Правда, с тех пор, как в производственных цехах хлебозавода от старого оборудования осталось разве что 4 агрегата-долгожителя, колдовать над тестом начала современная автоматическая система.

Поэтому сейчас святая святых предприятия — ничего лишнего и никаких посторонних. Главное теперь — в нужное время нажать нужную кнопку — и процесс пошел.

Янина Тарасевич, начальник производственной лаборатории минского хлебозавода:

Мы не можем нарушить рецептуру, потому что она введена в память компьютера. На этом пульте технолог либо тестовод вносит рецептуру — и всё, дальше выполняется только эта функция. Если какого-то компонента нет, компьютер останавливает замес.

Если оборудование, рецептуры хорошо подобраны, и компьютер этим управляет, то человек уже даже навредить и то не может. Поэтому, конечно, стало намного легче.

У нас здесь кондиционирование воздуха, здесь нормальная температура, даже в горячей точке.

После модернизации оборудование от лучших европейских брендов практически всю работу взяло на себя. В хорошей форме — каждая буханка хлеба. Причем за последние годы новым сортам пришлось «похудеть». На пик популярности миниатюрные изделия вывел повышенный спрос. Практика показала: чем меньше размер, тем быстрее хлеб исчезает с прилавка. Причем покупка без оглядки на состав и упаковку — в порядке исключения. Потому особое внимание специалисты уделяют диетическим компонентам и качественной фасовке.

Нина Лущик, главный технолог КУП «Минскхлебпром»:

Хлеб для тыквенной диеты — тоже новый, впервые мы работаем с бессолевым хлебом.

Сейчас наш внешнеэкономический сектор ведет переговоры по поставке замороженных тортов за пределы республики. Предварительно это США.

Две технологические линии закрыли дефицит овсяного печенья еще в 80-х. Любимое лакомство к чаю сходит с конвейера со скоростью 220 штук в минуту, а в итоге — 9 тонн в день. К слову, исключительный вкус популярного продукта оценили жители не только Беларуси, но и Америки, России, Израиля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Лущик:

Наша продукция востребована за пределами республики. Это изделия, которые имеют хорошие сроки годности. Естественно, это изделия не кремовые, не торты и не пирожные, в нормальном состоянии, с ограниченными сроками годности. Это сушки, сухари, пряники, овсяное печенье.

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