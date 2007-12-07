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На МАЗе началась комплексная модернизация производства

07 декабря 2007 12:37
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В литейном цехе уже установлены немецкие печи. Новое оборудование позволяет существенно снизить выброс вредных веществ и уменьшить отходы. Экономический эффект уже составил 100 тысяч долларов. Модернизация будет осуществляться поэтапно в рамках Программы инновационного развития. Из госбюджета на эти цели уже направлено 140 миллиардов рублей.

Полное перевооружение литейных цехов завершится в 2009. Следующим этапом станет модернизации покрасочного цеха. Ежегодно на модернизацию завод будет тратить от 40 до 60 миллионов долларов. Это позволит МАЗу выйти на мощности европейского уровня и обеспечит конкурентоспособность белорусских автомобилей на несколько десятков лет.
# Экономика

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