На материально-техническое переоснащение строительного комплекса будет выделено 2 триллиона рублей

Строительный комплекс Беларуси будет существенно модернизирован.

Вопрос развития отечественной стройиндустрии на ближайшие годы сегодня был основным на заседании Совета министров. Сейчас только в столице ежегодно вводится в эксплуатацию миллион 200 тысяч квадратных метров жилья. Задача же на перспективу — два миллиона квадратов. Для этого необходимо значительно обновить парк строительных машин и механизмов, а также приобрести новые виды башенных кранов, автовышек и погрузчиков.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

На начало действия программы износ основных фондов составлял от 78% до 95%. А на сегодняшний день этот показатель не превышает 57%. За период действия программы строительными организациями республики было приобретено 13 тысяч 685 единиц техники. Вместе с тем организациями коммунальной формы собственности крайне низкими темпами ведется приобретение некоторых машин и механизмов.