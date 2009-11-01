На кладбищах Риги предлагается ввести арендную плату за могилы

Управление кладбищами столицы Латвии Риги рассматривает идею о введении «арендной платы» за могилы в размере 1 лата (2 доллара) за один квадратный метр в год.

Латвия переживает тяжелый экономический кризис. Правительство объявило режим тотальной экономии во всех госучреждениях. Бюджет Управления кладбищ Риги также был значительно сокращен.

«Кладбища - это Советский Союз в миниатюре - от нас все берут, но никто ничего не дает взамен», - рассказал NRA глава Управления Вилнис Бисениекс. По его словам, из-за тяжелого кризиса Рижская Дума не осуществляет уход за могилами, поскольку у нее нет на это средств.

«На рижских кладбищах покоится порядка 300 тысяч человек. Если бы брали бы символическую плату - лат за квадратный метр в год - то полученных полутора миллионов хватило бы, чтобы привести кладбища в порядок, поставить заборы, чтобы не допустить вандализма. Вот, например, совсем недавно в Лачупе (одно из кладбищ в Риге) разгромили могилы немецких солдат», - цитирует слова Бисениекса «РИА-Новости», ссылаясь на республиканскую газету «Neatkarīgā Rīta Avīze».

По его словам, «за аренду земли платить нужно везде», поэтому шансы на введение платы за могилы весьма реальны, пишет NRA. Руководство Рижской Думы пока никак не прокомментировало эту идею.