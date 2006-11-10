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На казахстанские поля выйдет белорусская техника

10 ноября 2006 15:15
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Эта страна собирается значительно увеличить закупки белорусской сельхозтехники. "БобруйскАгромаш" выполняет сейчас целый ряд заказов казахстанских сельскохозяйственных производителей. А в новом году это предприятие намерено почти вдвое увеличить поставки своей техники. С Казахстаном тесно сотрудничает и "Белшина". Так, за девять месяцев экспортировано шин более чем на 13 млн. долларов. Не менее активно развивается сотрудничество с Минским тракторным заводом, "Гомсельмашем" и другими предприятиями.
# Экономика

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