На казахстанские поля выйдет белорусская техника

Эта страна собирается значительно увеличить закупки белорусской сельхозтехники. "БобруйскАгромаш" выполняет сейчас целый ряд заказов казахстанских сельскохозяйственных производителей. А в новом году это предприятие намерено почти вдвое увеличить поставки своей техники. С Казахстаном тесно сотрудничает и "Белшина". Так, за девять месяцев экспортировано шин более чем на 13 млн. долларов. Не менее активно развивается сотрудничество с Минским тракторным заводом, "Гомсельмашем" и другими предприятиями.