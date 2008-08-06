На хлебоприемных пунктах Беларуси специалисты отмечают хорошее качество нынешнего урожая

В этом году круглосуточно принимать продукцию будут 84 зерноперерабатывающих предприятия отрасли и их производственные участки, а также 3 предприятия республиканского объединения "Белптицепром".

В общей сложности на прием и переработку уйдет около 3 млн. тонн зерна. Исключительно зерном местных сельхозпредприятий намерен пополнить свои запасы "Брестхлебопродукт".

Караваны с зерном следуют к Брестскому хлебоприемному пункту уже две недели. Из шести близлежащих районов сюда доставляется примерно 3000 тонн ежедневно. Увеличен прием зерна благодаря новым механизмам, способным в час разгружать до 175 тонн хлеба вместо 100 по прежней технологии. Перемены уже положительно оценили перевозчики. О качестве урожая окончательный вердикт выносят специалисты лаборатории. Тут зерно взвешивают, просеивают и непременно проводят радиационный контроль.

Принимается на предприятие только продовольственное зерно. Случаев, чтобы из-за низкого качества продукции автомобили разворачивали обратно, в этом году не было. Урожай вырос на славу. В основном уродилась пшеница 3-го класса. Она как раз идет на выпечку хлеба.

Так "золотой поток" поступает на ленту элеватора. С масштабными объемами работы предприятие справляется в срок. И это не смотря на то, что госзаказ по Брестскому хлебоприемному пункту - 57 тысяч тонн. Половина уже заготовлена.

