На границе Беларуси и России больше не будет проверок и очередей

Беларусь и Россия подписали соглашение о переносе транспортного контроля на внешнюю границу Союзного государства. Сегодня об этом договорились в Минске. Такое же соглашение в перспективе Россия подпишет и с Казахстаном.

Тогда между странами Таможенного союза будет работать свободный транспортный коридор — товары будут перемещаться без лишних барьеров и формальностей.

Теперь на границе Беларуси и России больше не будет ни проверок, ни очередей. А от Бреста до Москвы можно будет добраться в режиме «нон-стоп». Единая электронная система мониторинга будет работать на рубежах Евросоюза.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Границы как таковой с Российской Федерацией у нас не будет. Все транспортные средства, которые следуют на территорию Республики Беларусь и Российской Федерации, будут подвержены единому контролю на таможенной границе Союзного государства.

В год через республику транзитом идет более миллиона автомобилей. Почти половина из них — с российскими номерами. Теперь весь поток пойдет быстрее и дешевле для перевозчика.

Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации:

Будут снижены сроки перевозок для потребителей и стоимость перевозки. Потому что будет отменен целый ряд платных услуг, которые оказывались по сопровождению этих грузов.

Новая логистика подразумевает и новую логику перевозок. Как показала мировая практика экономии, центры, которые аккумулируют поставки телевизоров, тракторов, одежды, обуви, выгодно держать прямо на границе.

Росийская сторона уже сегодня заявила о том, что готова перенести часть своих логистических технологий в Беларусь. Например, из Смоленской области — в Гродненскую.

Технологии обретут форму совместных проектов. К слову, новая география будет выгодна для всех белорусских центров распределения товаров. В масштабах союзного государства все они — в приграничье. Это же касается масштабов Таможенной тройки — хорошие логистические проекты в рамках этого союза тоже есть, только продвигаются несмело. Недавно наши НПЗ добрались и до казахской нефти.

А вот чтобы запустить латиноамериканский нефтяной поток, хватило одной встречи на высшем уровне. И теперь, по сравнению с Казахскими перспективами, морские поставки из Венесуэлы выглядят в 32 раза внушительнее.

Александр Евсюк, начальник отдела маркетинга и транспортной логистики службы Белорусской железной дороги:

Перевозки являются достаточно привлекательными для нас. Поэтому мы можем рассчитывать на увеличение объемов до запланированных цифр. Их озвучивало и руководство страны — это 8-10 миллионов тонн в будущем году.

В любом случае, интеграция с ближайшими соседями выгодна по определению, ведь в сфере перевозок расстояния меряют рублями. Это понимают и в Беларуси, и в России. Эксперты уже разработали проект объединенной транспортной системы на ближайшие два года.

Его должны утвердить правительства обеих стран. Это и есть первые шаги к работе в рамках Единого Экономического Пространства.

Алексей Мартиненок, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.