На «Гомсельмаше» сейчас в разработке новый комбайн

Он будет на уровне лучших мировых аналогов.

Посевная в Беларуси – больше не горячая пора. Героические подвиги механизаторов уходят в прошлое. Современная техника позволяет аграриям сеять быстро и качественно. Не должна отставать от аграриев и промышленность. Полностью обеспечить внутренние потребности страны в сельхозмашинах – такую задачу поставил глава государства, посещая накануне Гомельскую область.

Президент Беларуси: «Обеспечить надо внутренние потребности по нашей технике. А то мы имеем предприятие по производству МАЗов — минский автозавод, а МАЗов у нас очень мало. Поэтому надо в сельское хозяйство, в коммунальные службы, куда угодно, на предприятия. Но при этом надо иметь в виду, что должна быть нормальная цена — не заоблачная. Сегодня уже цены можно держать ниже, поскольку себестоимость упала — это во-первых. А во-вторых: то что я говорил, качество, нам некачественная продукция не нужна.»

Свыше трёх с половиной тысяч единиц современной белорусской техники поставят в хозяйства только в этом году. Треть этого количества – энергонасыщенные тракторы. Будет и чем убрать урожай, а в планах хлеборобов заветные 10 миллионов тонн зерна. На уборочную выйдут 14-ть тысяч комбайнов. Это результат создания новой отрасли отечественной промышленности - «комбайностроения». За 9 лет на предприятии «Гомсельмаш» разработана и освоена полная линейка отечественных зерноуборочных комбайнов.

Вот он флагман белорусского комбайностроения - Полесье 14. Это машина класса люкс. Выпущено таких всего пара штук. Зато его предшедственник комбайн Полесье 12 – стал самой массовой машиной на постсоветском пространстве. Только в Беларуси в этом году их закупят 700 штук.

Одно из лучших в мире соотношение цена-качество гомельские конструкторы уже готовы воплотить и в совершенно новой машине.

- Мы хотим совместить обе эти модели. Новый комбайн будет заменять три Дона, управляться одним вместо двух механизаторов и потреблять на 15% меньше топлива, - рассказал телеканалу СТВ Юрий Поздняков главный конструктор по зерноуборочной технике ПО «Гомсельмаш».

Ещё одно стратегическое направление – создание современного кормоуборочного комбайна. Сейчас это основная позиция экспортных закупок сельхозтехники. Но уже в нынешнем году гомельчане обещают справиться и с этой задачей.

