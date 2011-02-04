На финансирование программы социально-экономического развития Полесья в ближайшие пять лет планируется затратить почти четыре триллиона рублей

Полесье выходит на европейский уровень. Семь районов Гомельской и Брестской областей в течение нескольких лет должны стать лучшими в республике. Своеобразным эталоном, до уровня которых необходимо будет подтянуть все регионы страны.

Финансирование программы социально-экономического развития Полесья обеспечено в полном объеме. За ближайшие пять лет планируется затратить почти четыре триллиона рублей. В результате регион получит более 25 тысяч новых рабочих мест.

Эти цифры озвучили сегодня в Гомеле на совещании, при обсуждении программы развития Полесского региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы сегодня почувствовали, что нет еще этого понимания. Районы через эту программу хотят подтянуться. И все на этом. Но нас это не устраивает. Они должны стать лучшими.

Петр Прокопович, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

На этих районах мы должны отработать систему быстрого повышения уровня жизни всей республики. Все, что будет сделано в Припятском Полесье в этой пятилетке, в следующей должно быть сделано по всей территории республики, во всех 108 районах.