Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Экономика
  • На финансирование программы социально-экономического развития Полесья в ближайшие пять лет планируется затратить почти четыре триллиона рублей

На финансирование программы социально-экономического развития Полесья в ближайшие пять лет планируется затратить почти четыре триллиона рублей

04 февраля 2011 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Полесье выходит на европейский уровень. Семь районов Гомельской и Брестской областей в течение нескольких лет должны стать лучшими в республике. Своеобразным эталоном, до уровня которых необходимо будет подтянуть все регионы страны.

Финансирование программы социально-экономического развития Полесья обеспечено в полном объеме. За ближайшие пять лет планируется затратить почти четыре триллиона рублей. В результате регион получит более 25 тысяч новых рабочих мест.

Эти цифры озвучили сегодня в Гомеле на совещании, при обсуждении программы развития Полесского региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Мы сегодня почувствовали, что нет еще этого понимания. Районы через эту программу хотят подтянуться. И все на этом. Но нас это не устраивает. Они должны стать лучшими.

Петр Прокопович, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:
На этих районах мы должны отработать систему быстрого повышения уровня жизни всей республики. Все, что будет сделано в Припятском Полесье в этой пятилетке, в следующей должно быть сделано по всей территории республики, во всех 108 районах.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
А. Лукашенко: У нас в очереди стоят люди, компании и государства, мне звонят президенты: «Дайте молочную продукцию!» Уже даже цены не спрашивают
03 февраля 2011 20:08

А. Лукашенко: У нас в очереди стоят люди, компании и государства, мне звонят президенты: «Дайте молочную продукцию!» Уже даже цены не спрашивают

03 февраля 2011 18:58

Разработка системы электронной регистрации бизнеса в Беларуси уже на завершающей стадии

03 февраля 2011 18:44

2011 год в Беларуси объявлен годом предприимчивости